Der ÖFB sieht die Einführung der Nations League positiv

Terminproblem

Und dann tut sich noch das Problem der Play-off-Termine auf. Zwar steht schon im November 2019 fest, ob man im Play-off-Semifinale und -Finale daheim oder auswärts spielt, doch die Vorarbeiten werden dadurch nicht viel leichter. Im Falle eines Semifinal-Sieges müsste der ÖFB innerhalb weniger Tage entweder ein Heimspiel mit gewaltigem Zuschauerinteresse auf die Beine stellen oder alles für ein Auswärtsmatch organisieren, von dem man kurz zuvor gar nicht weiß, wo es stattfindet.

Dieses Szenario würde Neuhold und seine Kollegen ordentlich ins Schwitzen bringen. "Organisatorisch und wirtschaftlich wäre das sehr kompliziert. Deshalb haben wir schon bei der UEFA deponiert, dass das in der Praxis schwer umzusetzen sein wird und hoffen, dass es noch einen adaptierten Modus geben wird in dem Sinn, den Final-Ort vorher festzulegen."

Eine UEFA-Reaktion zum ÖFB-Anliegen gab es bisher noch nicht. Zudem hüllt sich der Kontinentalverband auch in Schweigen, was den Modus für die geplante zweite Nations-League-Auflage ab September 2020 betrifft. "Hier haben wir noch keine Informationen bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass wieder Plätze für die WM 2022 über die Nations League vergeben werden, sonst würde der Bewerb an Attraktivität einbüßen", erklärte Neuhold.

Im Dunkeln tappt der ÖFB ebenso im Zusammenhang mit der angedachten FIFA-Nations-League, die laut internationalen Medienberichten vom Frühjahr hochdotiert sein könnte. "Inwieweit die Pläne fortgeschritten sind, wissen wir nicht", sagte Neuhold.