Der maltesische Meister macht Usain Bolt ein Angebot

Kaum hat er getroffen, schon meldet ein Klub Interesse an Usain Bolt. Seine zwei Testspiel-Tore für den australischen Klub Central Coast Mariners hat man wohl auch in Malta gesehen, weshalb der Geschäftsführer des maltesischen Meisters FC Valetta, Ghasston Slimen, mit einem Zweijahresvertrag lockt und bereits große Töne spuckt.

Seine Mannschaft werde "das Finale im Super Cup am 13. Dezember spielen, welches wir gewinnen werden... also können sie sich vorstellen, wie Usain Bolt zehn Jahre nach seinem Rekord von Peking die Super-Cup-Trophäe stemmt", sagte Slimen, dem es dabei nicht um Geld ginge. "Es geht um Geschichte. Das ist etwas, worüber man in 50 oder 100 Jahren noch sprechen wird", sagte Slimen, der die Verpflichtung keineswegs als eine PR-Aktion sehen will.

"Wir wollen keine Gerüchte streuen, oder PR machen. Wir wollen, dass er den Vertrag unterschreibt, sich ins Flugzeug nach Malta setzt und mit uns das Training aufnimmt", sagte Slimen. Bolt könnte damit vorzeitig sein seit August laufendes Probetraining bei dem australischen Erstligisten Central Coast Mariners beenden. Bei seinem Startelf-Debüt für die Mariners erzielte der 32-jährige Jamaikaner zuletzt zwei Tore. Zu einem Vertragsabschluss kam es bisher aber nicht.