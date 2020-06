Der FC Bayern sperrt britische Medien aus

Nach den umstrittenen Schlagzeilen über Bastian Schweinsteiger will Titelverteidiger Bayern München zwei britische Zeitungen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester United aussperren. Der Verein werde den Vertretern des Daily Mirror und der Sun bei der Partie nächsten Mittwoch in München keine Akkreditierung zukommen lassen, teilten die Münchner mit.

Beide Medien hätten in "respektloser, diskriminierender und persönlich beleidigender Form" über Mittelfeldprofi Schweinsteiger berichtet, betonte der Klub. Die Sun hatte nach dem 1:1 im Hinspiel vom Dienstag auf ihrer Internetseite mit Bezug auf Schweinsteiger getitelt: "You Schwein!" Der Daily Mirror kommentierte nach dem Spiel, in dem Schweinsteiger der Ausgleich gelungen war, ehe er im Finish Gelb-Rot sah: "You dirty Schwein".

Real Madrid gab derweil Entwarnung, was die Verletzung von Cristiano Ronaldo betrifft. Der Superstar erzielte am Mittwoch gegen Dortmund den Treffer zum 3:0-Endstand, es war sein 14. Saisontor. Wenig später musste der Portugiese ausgewechselt werden. "Es ist nur ein kleines Knieproblem, ich mache mir keine Sorgen", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. Ronaldo führt nicht nur die Schützenliste der Champions League, sondern auch jene der Meisterschaft (28) an.

Schlechter sieht es für Zlatan Ibrahimovic aus. Der Schwede dürfte mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel rund einen Monat ausfallen, erklärte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi am Donnerstag in einem Radiointerview.

Die genaue Diagnose steht zwar noch aus. "Ich denke aber, er wird mindestens vier Wochen ausfallen", sagte Al-Khelaifi. Damit wird der Schwede im Rückspiel gegen Chelsea nicht mit von der Partie sein.