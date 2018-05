Der Abstieg des Hamburger SV wäre Ende einer Ära

Der Abstieg des Hamburger SV könnte am Samstag Realität werden und damit eine Ära im deutschen Profi-Fußball beenden. Die Hanseaten sind der einzige Klub, der seit der Einführung der Bundesliga 1963 immer mit von der Partie war.

In diesem Fall würde das deutsche Oberhaus in die Fußstapfen von England, Frankreich, Belgien oder der Schweiz treten. Dort gibt es ebenfalls keine Vereine, die dem jeweiligen Toplevel seit dessen Gründung ohne Unterbrechung angehören.

In Italien ist Inter Mailand der einzige regelmäßige Oberhaus-Vertreter, in Spanien zählten Real Madrid, der FC Barcelona und Athletic Bilbao immer zur höchsten Spielklasse. In Österreich trifft dies auf Rapid und Austria zu.

Bisher noch nicht abgestiegene europäische Klubs, die zu den Gründungsmitgliedern der jeweiligen Top-Ligen zählten (Auswahl):

Spanien: Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao

England: keine

Italien: Inter Mailand

Deutschland: Hamburger SV

Frankreich: keine

Russland (inkl. Sowjetunion): Dynamo Moskau

Portugal: Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, FC Porto

Belgien: keine

Türkei: Fenerbahce Istanbul, Besiktas Istanbul, Galatasaray Istanbul

Österreich: Rapid, Austria

Schweiz: keine

Niederlande: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam

Griechenland: Olympiakos Piräus, Panathinaikos Athen, PAOK Saloniki

Schottland: Celtic Glasgow