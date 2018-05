Damir Canadi "Trainer des Jahres" in Griechenland

Gleich in seiner ersten Saison in Griechenland konnte Damir Canadi Artromitos Athen, einen kleinen Klub aus der großen Metropole, in den Europacup führen. Der Wiener wurde mit Artromitos überraschender Vierter in der Super League, womit man sich einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation sicherte.

Nun wurde dieser große Erfolg entsprechend honoriert. Canadi wurde in einer von Sportportal gazzetta.gr durchgeführten Wahl zum "Trainer des Jahres" gewählt. Der 48-jährige ehemalige Coach von Rapid und Altach zeigte sich über die Auszeichnung erfreut. "Ich möchte meiner Mannschaft, dem gesamten Trainerstab und vor allem euch Fans ein großes Lob aussprechen", schrieb Canadi auf Facebook.