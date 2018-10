Damir Canadi im Gespräch als griechischer Teamchef

Damir Canadi hat sich in Griechenland einen Namen gemacht. Der Wiener Trainer führte den kleinen Athener Klub Atromitos gleich in seiner ersten Saison auf den vierten Rang. In der zweiten Runde zur Europa League scheiterte man zwar knapp am weißrussischen Klub Dinamo Brest, dafür läuft es in dieser Saison in der Liga bestens. Canadis Team ist seit sechs Spielen ungeschlagen und steht vor dem Sprung an die Tabellenspitze der Superleague.

Das ist auch den Leuten im griechischen Verband nicht entgangen, weshalb sie Canadi für ein höheres Amt ins Auge gefasst haben. Wie die griechischen Medien berichten, wird Canadi als Kandidat für den Posten des griechischen Teamchefs gehandelt. Der derzeitige Trainer Michael Skibbe sei demnach nach dem schwachen Start in die Nations League angezählt, man suche bereits den Nachfolger für den Deutschen.