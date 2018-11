Copa-Libertadores-Finale nach Krawallen erneut vertagt

Das Finale der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Stadtrivalen River Plate und Boca Juniors ist erneut vertagt worden. Das Spiel in Buenos Aires wurde auf Antrag von Boca Juniors nach den schweren Ausschreitungen am Samstag auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben. Das teilte der Präsident des südamerikanischen Dachverbands CONMEBOL, Alejandro Dominguez, am Sonntag mit.

Ursprünglich sollte das Final-Rückspiel am Samstag ausgetragen werden. Nach einem Angriff von River-Fans auf den Bus der Boca-Profis wurde das Spiel zunächst auf Sonntag verlegt.