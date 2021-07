Premier League: Chelsea siegt weiter

Leicester City erkämpfte sich dank viel Kampfgeist einen Punkt. Der Meister verwandelte in Unterzahl bei Stoke City einen 0:2-Rückstand in ein 2:2-Remis. Einen Anteil daran hatte auch Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der den zweiten Treffer des Titelverteidigers in der 88. Minute vorbereitete.

Leicester kommt damit in der Liga weiter nicht in Fahrt, hat sieben der jüngsten acht Partien nicht gewonnen, dabei auch nur drei Remis geholt und ist auswärts elf Partien sieglos. Leonardo Ulloa (74.) und Daniel Amartey (88.) sicherten den nach einer Roten Karte für Jamie Vardy nach Foul an Mame Diouf ab der 28. Minute in Unterzahl agierenden Gästen noch einen Punktgewinn.