605 Bundesliga-Kicker sind sich einig: Der VAR muss bleiben

Nach den jüngsten Diskussionen bezüglich einer möglichen Abschaffung des VAR, führte die Spielergewerkschaft VdF eine Umfrage unter den Spielervertretern der Admiral Bundesliga durch.

Das Ergebnis ist eindeutig, alle Spielervertreter sprechen sich klar für die Beibehaltung des VAR aus.

Obwohl die Spieler in der aktuellen VdF-Studie - insgesamt nahmen 605 Spieler teil - dem VAR durchaus kritisch gegenüberstehen. Die Spieler beider Bundesligen bewerteten

die Umsetzung des VAR mit folgendem Ergebnis: sehr gut: 9 %, recht gut: 46 %, eher schlecht: 38 %, katastrophal schlecht: 7 %.