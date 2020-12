Fußball-Bundesliga und adidas verlängerten Partnerschaft

Die Fußball-Bundesliga und adidas haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert, der deutsche Sportartikelhersteller wird auch in den nächsten drei Saisonen bis inklusive 2023/24 den offiziellen Matchball in der höchsten Klasse zur Verfügung stellen.

Ab der 10. Runde am Wochenende wird mit dem neuen Modell "CONEXT 21" gespielt, wie die Liga am Freitag bekannt gab. Seit Sommer 2018 wird sowohl in der Bundesliga, als auch der 2. Liga mit einem einheitlichen Ball gespielt.