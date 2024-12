Salzburg kann es doch noch: 4:0-Heimsieg gegen Hartberg

Die 29. Minute war typisch für die bisherige Saison für Salzburg . Die Heimmannschaft bekam nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Oscar Gloukh trat an, und der Israeli schupfte den Ball fast in die Hände von Hartberg-Tormann Sallinger. „Wenn man in so einer Situation ist, muss man den Ball reindonnern“, schimpfte Sky-Experte Andreas Herzog. „Da darf man kein Kunststück versuchen.“

Fünf Minuten nach der Pause war die Partie entschieden. Wieder war es Gloukh, diesmal traf er per Kopf. Das 4:0 erzielte ein Joker, der 19-jährige Däne Adam Daghim traf in Minute 75. Es war sein erster Treffer in der Bundesliga. Trainer Pep Lijnders kann ein bisschen durchatmen.

Salzburg rückt in der Tabelle auf Rang fünf vor, ein Nachtragsspiel daheim gegen Austria Klagenfurt ist noch offen.

Die nächsten Gegner in Salzburg sind am Samstag Rapid und am Dienstag in der Champions League Paris Saint-Germain.