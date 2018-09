Rückschlag für den LASK, Premiere für Sturm

Ein LASK-Serie ist am Sonntag zu Ende gegangen: Nach sechs Siegen in Folge gab es gegen Sturm Graz zu Hause nur ein 0:0. Wegen des Punkteverlustes verloren die Linzer auch Platz zwei an den SKN St. Pölten, sie liegen nun gleichauf mit den Niederösterreichern sieben Punkte hinter Leader Salzburg.

Die 6009 Zuschauer sahen in Pasching eine kuriose erste Hälfte. Der LASK begann in der ausverkauften TGW-Arena – erwartungsgemäß – überfallsartig. Sturm hatte Probleme, besonders dann, wenn die Linzer über rechts, also mit dem Duo Ranftl und Goiginger, angriffen. Eine echte Chance gab es aber nicht, obwohl die Hintermannschaft der Gäste alles andere als sicher wirkten. Gefährlicher waren die 20 Minuten klar unterlegenen Grazer, die nach der ersten Druckphase der Linzer die Partie offener gestalten konnten.