Bundesliga: Der WAC gewinnt in Linz und hängt Rapid ab

Der Wolfsberger AC feierte zum Auftakt der 25. Runde einen 2:1-Sieg in der Meistergruppe bei Blau-Weiß Linz . Die Kärntner waren in einer starken ersten Halbzeit durch Thierno Ballo in Führung gegangen, nach der Pause legten die Linzer zu und kamen durch Conor Noß zum Ausgleich.

In der Qualifikationsgruppe gibt es am Samstag richtungweisende Partien. In Graz empfängt Schlusslicht GAK die Altacher, die zwei Punkte vor den Steirern den vorletzten Platz einnehmen. „Wichtig ist, dass die Spieler, die Trainer, der Verein bestmöglich damit umgehen und nicht in eine Opferrolle fallen, sondern trotzdem mutig bleiben“, meinte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. „Ob wir jetzt der Letzte sind oder nicht, ist unwichtig.“

Erstmals seit seinem Wechsel zum LASK kehrt Trainer Markus Schopp nach Hartberg zurück. Mit den Linzern verteidigt der langjährige Mastermind der Oststeirer einen Fünf-Punkte-Polster in der Qualifikationsgruppe auf den kommenden Gegner und ersten Verfolger.