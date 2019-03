Bundesliga-Meistergruppe beginnt mit Hit Salzburg-Austria

Am Dienstag hat die Bundesliga den Spielplan für den weiteren Saisonverlauf bzw. die zehn Runden der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe bekanntgegeben. Der Schlager der 23. Runde in den Top Sechs wird am 31. März um 17.00 Uhr das Spiel zwischen Spitzenreiter Salzburg und der Wiener Austria sein. Sturm trifft bereits um 14.30 Uhr zu Hause auf St. Pölten, der WAC daheim auf den LASK.

Einen Tag davor (30. März) bekommt es Rapid zum Auftakt der Qualifikationsgruppe mit der Admira zu tun. Altach empfängt Mattersburg und Hartberg Wacker Innsbruck.

Die Spiele der Qualifikationsgruppe finden jeweils am Samstag um 17:00 Uhr statt. Die Spiele der Meistergruppe finden jeweils am Sonntag - zwei Spiele um 14:30 Uhr, eines um 17:00 Uhr statt. In der englischen Runde (27. Runde am 23./24.04.) finden die Spiele der Qualifikationsgruppe am Dienstag um 19:00 Uhr, jene der Meistergruppe am Mittwoch um 19:00 Uhr statt.