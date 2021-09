DFB-Direktor Oliver Bierhoff möchte nach Benedikt Höwedes weitere Fußball-Weltmeister von 2014 in die aktuelle Arbeit rund um die Nationalmannschaft einbinden. Namentlich nannte er Sami Khedira und Per Mertesacker als mögliche Kandidaten. Beide haben ihre Profi-Karriere bereits beendet.

"Grundsätzlich war es immer der Gedanke, dass wir ehemalige Nationalspieler oder Bundesligaspieler einbauen. Das versuchen wir in vielen Bereichen. Wir haben das verstärkt im Trainerbereich gemacht, weil da ein größeres Interesse ist. Aber das gilt auch im Managementbereich", erläuterte Bierhoff seine Gedanken und Pläne.

Höwedes ist beim laufenden Länderspiel-Dreierpack erstmals im Kreise der Nationalmannschaft dabei. Zunächst bis zur WM 2022 in Katar bekommt der 33-Jährige als eine Art Azubi Einblicke in alle Arbeitsabläufe der Arbeit von Bierhoff rund um das DFB-Team. "Im ersten Schritt wollen wir ihm alles zeigen, was das Management rund um die Mannschaft mit sich bringt", sagte Bierhoff.