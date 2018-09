Berlusconi schenkte sich zum Geburtstag einen neuen Klub

Zu seinem 82. Geburtstag hat sich Italiens Ex-Premierminister und TV-Zar Silvio Berlusconi einen neuen Fußballklub geschenkt. Eineinhalb Jahre nach dem Verkauf von AC Milan hat Berlusconi den Drittligisten Monza 1912 erworben, teilte die Mediengruppe Fininvest im Besitz des Ex-Regierungschefs am Freitag in Mailand mit.

Berlusconi einigte mit den Eigentümern des Klubs, der Unternehmerfamilie Colombo, auf den Erwerb des 100-prozentigen Aktienpakets am Verein. Monza stand seit 2015 im Besitz des Unternehmers Nicola Colombo, der den Klub aus der Lombardei vor der Pleite gerettet und ihn aus der Serie D in die dritte Liga geführt hatte. Präsident Colombo bleibt im Amt, während der langjährige Milan-Geschäftsführer Adriano Galliani das Management des Vereins übernimmt, hieß es in der Presseaussendung.

Galliani, bis 2017 30 Jahre lang Milan-Geschäftsführer, hatte bei Monza seine Karriere als Sportmanager begonnen. Mitglied des Monza-Aufsichtsrats ist auch Berlusconis jüngerer Bruder Paolo, der ebenfalls im Mediengeschäft tätig ist.