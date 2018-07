Rummenigge schiebt Boateng-Transfer zu PSG an

Umkämpftes Mittelfeld

Das Mittelfeld ist die größte Kampfzone. Sie ist so groß, dass Präsident Uli Hoeneß urteilte: „Der Kader ist zu groß.“ Rummenigge rechnet vor: „Wir haben neun Mittelfeldspieler für drei bis vier Positionen. Und wir möchten dem Trainer kein Problem kreieren, dass er unzufriedene Spieler hat.“ Es muss personell ausgedünnt werden.

Ein Wechselkandidat ist Arturo Vidal. Der 31 Jahre alte Chilene ist aktuell nach einer Knie-Operation im Aufbautraining. In diesem Sommer könnte er noch Geld einbringen. Und ein Club in Italien das Ziel sein. „Arturo hat bekanntermaßen noch ein Jahr Vertrag bei uns. Und wenn er möglicherweise länger bei einem Club unterschreiben will, wird er sich damit befassen“, sagte Rummenigge. „Wir werden von unserer Seite aus nicht tätig werden. Wenn er auf uns zukommt und er den Club verlassen möchte, werden wir uns damit auseinandersetzen.“

Der spanischen WM-Teilnehmer Thiago steht laut Rummenigge nicht im Schaufenster. „Thiago ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir haben uns in der Richtung überhaupt noch nie Gedanken geäußert, dass er den Klub verlässt.“ Zugleich kündigte Rummenigge an, dass der Verein die Kaufoption beim von Real Madrid bis 2019 ausgeliehenen Kolumbianer James „mit ziemlich großer Sicherheit ziehen“ werde. „Wir sind sehr happy mit dem Spieler.“ Und James sei „sehr glücklich“ in München.

Die nahe Bayern-Zukunft soll glorreich verlaufen. „Wir gehen optimistisch in die Saison, wir wollen alles gewinnen“, verkündete Rummenigge. Und darum übermittelte er auch noch eine klare Botschaft aus den Staaten an die vielen WM-Enttäuschten von Thomas Müller bis Neuzugang Leon Goretzka. „Sie haben ausreichend Regenerationszeit vom Trainer gekriegt. Ab jetzt geht es mit Volldampf los. Wenn man ein Turnier in den Sand gesetzt hat, müssen die Spieler jetzt in der Bundesliga zeigen, dass das eben ein Betriebsunfall war.“