Bayern-Boss Uli Hoeneß wettert gegen DFB und Löw

Sehenswertes Kombinationsspiel

Das Bayern-Ensemble mit vier Neuzugängen in der Startformation kombinierte über weite Strecken sehenswert, der Abschluss war aber mangelhaft. „Wir waren immer am Drücker, haben gut herum um die Box gespielt. Die letzte Konsequenz hat bis zur 80. Minute gefehlt. Am Ende steht das 3:0, und das ist für uns entscheidend“, sagte Neuer.

Tottenham Hotspur dürfte in zwei Wochen ein erster Gradmesser für die Münchner sein. Der letztmalige Finalist verspielte allerdings beim 2:2 auswärts gegen Olympiakos Piräus einen 2:0-Vorsprung. Die Champions League sei ein Format mit Turnierform, betonte Kovac. Da gehe es in erster Linie darum, die Gruppenphase zu überstehen.

Der Weg bis zum Finale am 30. Mai 2020 in Istanbul ist noch weit. Doch für Belgrads Trainer Vladan Milojevic ist schon nach dem Auftaktmatch in der Champions League klar, dass „der große FC Bayern sicher ein Favorit auf den Titel ist“.