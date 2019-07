Barcelona feiert, Griezmann-Präsentation am Sonntag

" Griezmann endlich verpflichtet!", jubelte das ebenfalls in Barcelona ansässige Blatt Mundo Deportivo. Der Klub postete ein Video, in dem der 28-Jährige sagt: "Am Ende vereinen sich unsere Wege. Ich werde das Trikot von Barca mit allem Engagement verteidigen."

Griezmann wird am Sonntagabend seinen Vertrag unterzeichnen und im Anschluss offiziell in Barcelona präsentiert. Am Montag soll er bereits das Training für die nächste Saison aufnehmen.