Die Wiener Austria setzt auf Ökostrom

Gazprom im Anflug

Hinter den Kulissen bannt sich außerdem eine weitere Weichenstellung an. Als neuer Sponsor könnte bei der Austria der russische Energieriese Gazprom einsteigen. Wie das Wirtschaftsmagazin trend am Freitag berichtet, werde am 11. Juli das Unternehmen präsentiert, das Verbund künftig als Haupt-Trikotsponsor ablösen soll. Dabei könnte es sich laut unbestätigten Informationen um Gazprom handeln.

Austria-Präsident Wolfgang Katzian bestätigte dem trend, dass es Interesse von Investoren an einem Einstieg beim Klub gebe. "Es gab sechs Anfragen, mit drei Interessenten haben wir Gespräche geführt. Mit zwei von ihnen gibt es wahrscheinlich ab Herbst weitere Gespräche", wurde der ÖGB-Präsident zitiert. Der Klub soll bereit sein, bis zu 24,9 Prozent der Anteile an der Austria AG abzugeben. Unter zwei Bedingungen: Es müssen zumindest zwei verschiedene, nicht miteinander verbundene Investoren sein. Und sie müssen laut AG-Vorstand Kraetschmer "sportaffin" sein.