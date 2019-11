Augsburg suspendiert ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch

In der Länderspielwoche hatte Michael Gregoritsch mehrfach den Wunsch geäußert, den FC Augsburg verlassen zu wollen. Die Äußerungen des ÖFB-Teamstürmers haben selbstverständlich auch außerhalb der österreichischen Grenzen Gehör gefunden - so auch bei seinem Arbeitgeber. Dieser sah sich vor allem nach einem Interview, das der 25-Jährige der Kleinen Zeitung gab und in dem er seine Situation als "beschissen" bezeichnete, zu einer Reaktion gezwungen.

Am Donnerstag wurde Gregoritsch vom deutschen Bundesligisten suspendiert. "Das Verhalten und die Äußerungen von Michael Gregoritsch sind in einem Mannschaftssport ein No-Go. Mit seinen Statements lässt er große Zweifel aufkommen, ob er den Weg des FC Augsburg vollumfänglich mitgehen möchte. Michael Gregoritsch hat nun in den kommenden Tagen Zeit, sich über seine Äußerungen und sein Verhalten intensiv Gedanken zu machen", erklärte Augsburg-Manager Stefan Reuter die Strafe.