Alaba und Wimmer in "kicker"-Elf des Jahres

Das Fußball-Fachmagazin kicker benotet Woche für Woche die Leistungen der Spieler der beiden höchsten deutschen Ligen. In der Endabrechnung der Bundesliga-Saison schaffte David Alaba mit einem Notendurchschnitt von 2,95 den Sprung in die Elf des Jahres. Mit jeweils vier Akteuren stellen Meister Bayern München und Verfolger Borussia Dortmund die meisten Spieler in der Wertung. Nur Bernd Leno und Ömer Toprak von Bayer Leverkusen, sowie Daniel Baier vom Überraschungsteam Augsburg können mit den Spielern der beiden dominanten Teams der Saison mithalten.

Das beste Rating erhielt Flügelspieler Arjen Robben mit einem durchschnittlichen Wert von 2,47.