Achtungserfolg für ÖFB-Frauenteam

Österreichs Fußball-Frauen haben im ersten Länderspiel des Jahres ein beachtliches 2:2 (1:1) gegen Spanien erreicht. Die Treffer für das Team von Dominik Thalhammer erzielten Nina Burger (38.) und Sophie Maierhofer (63.). Die Spanierinnen, die Nummer 15 im FIFA-Ranking, waren in San Pedro del Pinatar in der Region Murcia zweimal in Führung gegangen.

Nach dem ersten Gegentreffer in der 6. Minute verwertete Burger zunächst nach einem Freistoß. Torfrau Manuela Zinsberger hielt die ÖFB-Auswahl danach im Spiel. Nach Spaniens neuerlicher Führung erlebte die 18-jährige Maierhofer bei ihrem Teamdebüt dann einen Einstand nach Maß. Nächster Fixpunkt bei den Österreicherinnen ist nun der Istrien-Cup in Umag Anfang März.