AC Milan fürchtet Ausschluss aus der Europa League

Der AC Milan fürchtet nach dem Scheitern einer Einigung mit der Europäischen Fußball-Union UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play einen Ausschluss von der Europa League. "Die Entscheidung der UEFA hat mich überrascht und trägt einen bitteren Beigeschmack", sagte Geschäftsführer Marco Fassone am Mittwoch.

Die UEFA hatte am Dienstagabend einen Einigungsvorschlag auf einen freiwilligen Vergleich abgelehnt, den Milan im Dezember vorgelegt hatte. Die "Umstände des Falles" erlaubten eine solche Einigung nach genauer Prüfung der Sachlage nicht, hieß es zur Begründung. Die Untersuchungskammer des sogenannten Club Financial Control Body (CFCB) gab den Fall stattdessen an das Schiedsgericht weiter.