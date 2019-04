4:4 - ein verrücktes Spiel zwischen Villarreal und Barcelona

Messi kam von der Bank

Barcelona ging programmgemäß durch Philippe Coutinho (12.) und Malcolm (16.) mit 2:0 in Führung, kurz danach traf Coutinho die Stange. Dann aber wurde Villarreal stärker und Barca in der Defensive immer wackeliger - die Folge waren die Treffer für die Gastgeber durch Samuel Chukwueze (23.), Karl Toko Ekambi (50.), Vicente Iborra (62.) und Carlos Bacca (80.).

Als das Match schon zugunsten von Villarreal entschieden schien, schlug der Meister noch einmal zu. Der in der 60. Minute eingewechselte Lionel Messi versenkte in der 90. Minute einen Freistoß, Luis Suarez stellte in der 94. Minute auf 4:4. Villarreal hatte zu diesem Zeitpunkt nach dem Ausschluss von Alvaro Gonzalez (86.) nur noch zehn Spieler auf dem Platz.