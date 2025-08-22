2. Liga: Vienna gab zum Jubiläum gegen Liefering Punkte ab

Keinen Grund zum Feiern gab es für die Vienna beim Geburtstagsspiel auf der Hohen Warte gegen Liefering . Gegen die zweite Mannschaft von Salzburg kamen die Döbling nicht über 0:0 hinaus. Dabei war Vienna nur in der ersten Hälfte überlegen, verabsäumte es aber, in Führung zu gehen.

Luxbacher nach einem schönen Solo und Djuricin mit einem Freistoß scheiterten an Lieferings Torhüter Zawieschitzky. Für das 18-jährige Torhüter-Talent war es der erste Einsatz seit der Klub-WM in den USA im Dress von Salzburg. In Hälfte zwei hatte Vienna Glück und Liefering die besseren Chancen. Bei Lieferung wurde noch der 18-jährige Ilia Ivanschitz eingewechselt, Sohn von Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

Austria Lustenau machte gegen Stripfing aus einem 0:3 zur Pause noch ein 3:3. Keine Tore gab es zwischen Amstetten und St. Pölten.