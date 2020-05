Ex-DFB-Boss Zwanziger teilt kräftig aus

Zwanziger bemängelte zudem die Haltung der deutschen Klubs in der Diskussion um eine mögliche Verlegung der Austragung des Turniers angesichts der großen Hitze in den Winter. „Auch in Deutschland wird schon über eine Verschiebung des Spielkalenders diskutiert. Da frage ich mich: Wer macht denn in der Bundesliga seine Trainingslager in Katar?“ Unter anderem hatten Bayern München und Schalke in der Vergangenheit Quartier in Katar bezogen.

In der Debatte um den früheren FIFA-Chef und heutigen Ehrenpräsidenten Joao Havelange hätte sich Zwanziger ein anderes Handeln des DFB und seines Nachfolgers Wolfgang Niersbach gewünscht. „Warum hat der DFB keinen Antrag auf Aberkennung der Ehrenpräsidentschaft für Havelange gestellt? Ich hätte mir gewünscht, dass der DFB ihn stellt“, erklärte Zwanziger.

Beim kommenden FIFA-Kongress auf Mauritius am 30./31. Mai soll über einen möglichen Entzug der Ehrenpräsidentschaft von Havelange entschieden werden. Der Brasilianer soll in den Bestechungsskandal um die ehemalige Sportvermarktungsfirma ISL verwickelt gewesen sein.