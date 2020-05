Für Salzburgs Schmidt stimmt die Richtung

Für Schmidt ist dieser Fortschritt entscheidend in der Entwicklung der Mannschaft. „Wenn wir den Fußball spielen wollen, der momentan auf dem Platz zu sehen ist, benötigen wir eine extrem gute Physis und die Bereitschaft, extrem viel zu investieren. Und das zusammen als Mannschaft“, stellt der 45-Jährige klar und stellt fest: „Das Datenmaterial, das wir nach den Spielen bekommen, zeigt uns, dass wir in der Lage sind, so Fußball zu spielen. Und das ist für mich entscheidend.“







Dass die Salzburger Fortschritte gemacht haben, zeigt sich nicht nur in dem Datenmaterial, das dem Salzburger Trainer zur Verfügung steht, sondern auch an der Tordifferenz. Der Vergleich der geschossenen und erhaltenen Tore in der Bundesliga verdeutlicht eine positive Entwicklung seit Saisonbeginn.



In den ersten sechs Partien des ersten Saisonviertels schossen die Salzburger zwölf Treffer und erhielten neun Tore. In den ersten sechs Partien des zweiten Saisonviertels erzielten die Salzburger 18 Treffer und kassierten sechs Tore. Es wurden also sechs Treffer mehr geschossen und drei Tore weniger erhalten.