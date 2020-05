Für Rapid geht es am Verhandlungstisch weiter

Rapid-Trainer Peter Schöttel hatte vor den schwierigen Bodenverhältnissen in Wr. Neustadt gewarnt. Und ging nach der 0:1-Niederlage mit seinen Spielern hart ins Gericht. „Wir haben vor der Pause viel zu wenig getan. Die Wr. Neustädter haben auf diesem Platz trainieren können, das war ein Vorteil.“ Als Ausrede wollte er es aber nicht gelten lassen. "Sie haben vor der Pause wirklich gut gespielt und danach gut verteidigt."

Die Abschlussparty auf dem schlechten Rasen wurde den Wienern von stark spielenden Niederösterreichern also verdorben. Mit der sonntägigen Weihnachtsfeier in der Pyramide Vösendorf ging ein turbulentes Halbjahr zu Ende. Fast zu Ende. In den nächsten Tagen soll ein neuer Sportdirektor präsentiert werden, die aussichtsreichsten Kandidaten sind Andreas Heraf, Carsten Jancker und Christian Hochstätter.

Auch neue Spieler stehen im Fokus. Branko Boskovic, zuletzt in den USA, war bei den Fans überaus beliebt. Eher eine Option ist Sturms ehemaliger Kapitän Manuel Weber. Muhammed Ildiz steht in Nürnberg zur Diskussion.