Für Magath geht es um seinen Ruf

Vor dem brisanten Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Schalke 04 ist Felix Magath in Wolfsburg gehörig unter Druck geraten. Nach der breiten Kritik an seiner Transferpolitik, den Geldstrafen für taktische Fehler, der Degradierung seines erfolgreichsten Stürmers Patrick Helmes kämpft der 58-Jährige um seinen Ruf als Erfolgstrainer.



"Wir wissen, dass wir keinen guten Start hingelegt haben. Aber jetzt geht es wieder von neuem los", sagte Magath. Nach dem mit Glück erreichten Klassenerhalt holte er nach bekannter Masche zwölf Neue und gab 13 Spieler ab. Der sportliche Ertrag ist bisher gering. Viele Kritiker werfen Magath seltsame Transfers vor. Der noch verletzte Alexander Hleb etwa kann frühestens in zwei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen und wurde zunächst nur für vier Monate geholt.



Gegen die Kritik setzte sich Magath nun massiv zu Wehr. "Ich will Erfolg haben. Für meine letzten Vereine Wolfsburg und Schalke waren die Transferperioden erfolgreich, denn die waren in der Tabelle vorn", behauptete Magath. Tatsächlich wurde er im Frühjahr auf Schalke gefeuert, als der Klub auf Platz zehn lag. Am Ende wurde Schalke gar nur 14.