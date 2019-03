Führungswechsel in Deutschland: Dortmund lässt Bayern stehen

Lange schaute es am Samstag Nachmittag so aus, als würde das Paarlaufen an der Spitze der Deutschen Bundesliga weiter gehen, denn sowohl Tabellenführer Bayern als auch der zu diesem Zeitpunkt noch punktgleiche Verfolger aus Dortmund waren auf Remiskurs.

Doch in der Nachspielzeit schlug die große Stunde des Spaniers Pablo Alcácer. Dortmunds Solospitze traf in der 90. und in der 94. Minute. Mit seinen beiden Toren, die zu einem 2:0-Heimsieg führten, schoss Alcácer die Dortmunder an die Tabellenspitze. Denn die Bayern kamen in Freiburg zu keinem Torerfolg mehr. Es blieb beim 1:1-Remis.

Dieses war schon nach 22 Spielminuten festgestanden: Lucas Höler hatte den Außenseiter schon in der 3. Minute in Führung gebracht. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski gelang zwar relativ rasch der Ausgleich. Aber mehr gelang den Münchnern ohne den angeschlagenen Stammkeeper Manuel Neuer und den verletzten David Alaba nicht. Platz eins musste also abgeben werden, der Rückstand auf den Konkurrenten beträgt nun zwei Punkte.

In Dortmund passierte auch Kurioses: BVB-Legionär Raphael Guerreiro wollte in der 20. Minute kurz vor der Torauslinie klären, als er auf eine auf dem Spielfeld sitzende Taube trat. Der Vogel trottete irritiert ins Toraus, kam aber nach wenigen Sekunden zurück auf den Rasen und pickte munter weiter.

Der bisherige Tabellenletzte Nürnberg beendete mit dem 3:0 (0:0) gegen Augsburg eine lange Negativserie von 20 Spielen ohne Sieg. Mikael Ishak (52.), Matheus Pereira (88.) und Eduard Löwen (91.) sorgten dafür, dass die Franken neue Hoffnung im Abstiegskampf haben. Augsburg kassierte dagegen einen Rückschlag.