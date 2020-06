Fuchsbichler wird neuer Ried-Trainer

Aber auch in den Emiraten trug so manches die Handschrift von Fuchsbichler. "Wir haben sehr viele junge Spieler eingebaut. Diesen Weg bin ich selbst bei meinen anderen Stationen auch gegangen." Die anderen Trainer-Stationen hießen unter anderem FC und Austria Lustenau, auch Altach, begonnen hat die Trainerlaufbahn aber bei der Fußball-Akademie Vorarlberg.



Ried ist sein bislang größter Klub als hauptverantwortlicher Coach. Die Philosophie des Klubs deckt sich mit seiner eigenen. "Wir werden uns nicht unnötig unter Druck setzen und einen Platz unter den besten vier fordern. Wir wollen junge Spieler an die Spitze heranzuführen. Es würde auch nicht zum Klub passen, Stars zu holen", erklärt Fuchsbichler, der am Dienstag in Ried präsentiert wird.



Nicht ganz ernst gemeinter Nachsatz: "Wenn man mir einen Messi holt, werde ich nicht Nein sagen."





Heinz Fuchsbichler (44):

Geboren: 7. November 1967 in Voitsberg/ Steiermark

Verheiratet mit Manuela, 2 Kinder (Michelle/13 Jahre, Marco/10)



Stationen als Spieler (Mittelfeld)

GAK, DSV Alpine, Vorwärts Steyr, SW Bregenz, FC Hard



Stationen als Trainer

AKA Vorarlberg (2001 - 2003), FC Lustenau (September 2003 - Jänner 2005), Austria Lustenau (2005/06 - 2006/07), SCR Altach (Jänner 2008 - August 2008), FC Wolfurt (2010/11), U21 Liechtenstein (2010/11, Mitglied des Trainerstabs), Al Wahda (VAE, 2011/12 - Assistent von Josef Hickersberger).