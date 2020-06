Fuchs: "Eine besondere Sache"

Der Kapitän und sein Vize stellten sich am Dienstag den Medien, erstmals in vertauschten Rollen, wenngleich sie Einigkeit zelebrierten.



Christian Fuchs, von Teamchef Koller offiziell zum Mann mit der Schleifen ernannt, und Marc Janko, zurückgestuft in die Rolle des Assistenten. Fuchs fühlt sich geehrt: "Natürlich ist das eine besondere Sache. Aber viel wird sich nicht ändern, da wir uns in der Vergangenheit in der Rolle ohnehin abgewechselte haben." Nämlich dann, wenn Janko verletzt fehlte. "Ich freue mich für Christian, wünsche ihm alles Gute und werde ihn unterstützen." Löblich, diese Eintracht.



Marcel Koller hat sich selbst mit der Antwort in der Kapitänsfrage und der Ernennung des Spielerrates eine klare Hierarchie geschaffen, auf die er künftig setzen möchte. Neo-Kapitän Fuchs: "Auf dem Platz müssen aber alle Verantwortung übernehmen, da reicht ein Kapitän allein nicht aus." Das Türkei-Spiel diene einer Standortbestimmung. "Die Türken spielen einen guten Fußball, da sehen wir, wie weit wir sind."



Die meisten Legionäre stehen am Ende der Vorbereitung auf die Meisterschaft. Fuchs: "Körperlich sind wir sicher auf einem tollen Fitnesslevel. Es fehlt nur der Wettkampf."