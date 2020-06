Frustbewältigung der unglücklichen Verlierer

Als nach 75 Minuten der Stadionsprecher in Innsbruck den Man of the Match präsentierte, den die Fans am Tivoli via SMS küren können, brandete Jubel auf: Roman Wallner erhielt die überflüssige Auszeichnung, weil ihm in der ersten Halbzeit gegen Ried sein 100. Bundesligator geglückt war.

Hätte die Wahl – wie anderswo üblich – nach den obligatorischen 90 Minuten stattgefunden, Roman Wallner wäre wohl nicht mehr zum Mann des Spiels gekürt worden. Der zweite verjuxte Elfmeter binnen einer Woche setzte dem Jubilar ordentlich zu. „Jetzt hab’ ich uns schon wieder Punkte gekostet. Ich kann mich über das 100. Tor nicht freuen.“

Noch finsterer als der Jubilar schaute nach dem 2:3 gegen Ried freilich der Innsbrucker Debütant drein. Der erste Auftritt des neuen baskischen Abwehrchefs Jaio, der zwei Gegentreffer verschuldete, kam nicht nur Trainer Roland Kirchler spanisch vor. „Das war ein blödes Debüt, seine Außendarstellung ist jetzt natürlich schlecht. Ich werde ihn fragen müssen, ob er das nächste Mal überhaupt spielen will“, meint der Coach, der sich ebenfalls einige Häme gefallen lassen musste. In den vier Partien, in denen er auf der Tribüne seine Sperre absitzen musste, blieb Wacker ungeschlagen. Kaum ist Kirchler in die Coaching-Zone zurückgekehrt, setzte es die erste Saisonniederlage. „Ich und wir sind die Nackenschläge gewöhnt. Wir werden das verkraften.“