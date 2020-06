Privat Fritz Schmid wurde am 10. 9. 1960 geboren. In seinem Lebenslauf schreibt er beim Punkt Nationalität: "Schweizer, Bürger von Glarus." Seine Frau hat Wirtschaft und Recht studiert, Tochter Laura wird 15 Jahre alt. Er wohnt in der Nähe von Zürich, in Baden (Kanton Aargau).



Ausbildung Er studierte Sportwissenschaften, danach Germanistik, Anglistik, Journalismus und Public Relations. Er arbeitete als Sportlehrer in der Kantonsschule Rämibühl, war verantwortlich für sämtliche PR- und Medienaktivitäten im Rahmen des Sportsponsoring-Engagements der Credit Suisse CS, schrieb internationale Fußballgeschichten für die "Sportinformation Zürich Si".



Fußballtrainer Neben seinen Jobs war er Nachwuchscoach bei Grasshoppers Zürich. Vier Monate war er Co-Trainer bei Tottenham, bekam aber keine langfristige Arbeitserlaubnis. 1998 absolvierte er die UEFA-Pro-Lizenz in Coverciano ( Italien) und ging als Assistent zum FC Aarau. Danach war er Konditionstrainer beim FC Zürich, Cheftrainer in Kriens (2. Liga). Von Jänner 2002 bis Juni 2009 war er dann Assistent von Christian Gross beim FC Basel.



Globetrotter Seit 1994 trottet er für Sozial- oder Trainerprojekte von UEFA und FIFA über den Fußball-Globus, unter anderem nach Sambia, Kirgisistan, Singapur, Ghana, Malaysia, Sri Lanka, Kambodscha, Usbekistan, Sudan und Kosovo.



Buchautor 2010 gründete er PureCoaching, ein Einzelunternehmen für Dienstleistungen im Sport und Fußball. Und er widmet sich seinem Buchprojekt. Vor Weihnachten erschien "Vom Sager zum Frager – über Chaos und Selbstorganisation im Fußball" im Friedrich Reinhardt Verlag.