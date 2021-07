Frischer Wind im Nationalteam

Tag zwei unter der Übungsleitung von Marcel Koller. "Es wird sehr professionell gearbeitet, das ist ja augenscheinlich", sagt Christian Fuchs, der über die Teamvergangenheit nicht reden will. Auch Martin Harnik weigert sich hartnäckig, alte Geschichten aufzuwärmen. "Dreckige Wäsche wird nicht gewaschen", sagt er, "da kannst du dir jegliche Frage gleich sparen."



Tatsache ist aber: Dietmar Constantini ist nicht mehr Teamchef. Es ist Marcel Koller, der am 11.11. als verantwortlicher Coach im Teamcamp im Hilton Danube seinen 51. Geburtstag feiert. Oder auch nicht, weil keine Zeit dafür bleibt. Es geht unter seiner Leitung sehr intensiv zu. Der Schweizer scheint die Zeit mit seinen neuen Schützlingen sinnvoll nutzen zu wollen. Ihm kommt es gelegen, dass auch sein Vorgänger ein langes Trainingslager wollte. Denn es war der Wunsch von Constantini, dass es am Freitag kein Länderspiel gibt.



Die Spieler sind daher aktuell zwei Mal täglich auf dem Platz gefordert. Auch die mediale Aufmerksamkeit für den Neustart unter dem Schweizer Coach nimmt Zeit in Anspruch.



"Ich lerne den Tag früher kennen, als mir lieb ist", erklärt Martin Harnik, der nach dem Mittagessen am Donnerstag mit Christian Fuchs einen Interview-Marathon absolviert hat. Harnik: "Dabei hätte ich gerne meinen Schönheitsschlaf gehalten."