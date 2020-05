Friends Arena: Stadion der Superlative

Zlatan Ibrahimovic hat sein neues Wohnzimmer gefunden – und es ist ein besonders schönes noch dazu, die Friends Arena in der schwedischen Gemeinde Solna nahe Stockholm. Gleich vier Treffer erzielte der Superstar am Mittwoch Abend im ersten Fußballspiel im neuen schwedischen Nationalstadion gegen England.

326 Millionen Euro hat die Friends Arena gekostet. Die Bauarbeiten dauerten rund drei Jahre. Die Arena hat ein Dach, das sich innerhalb von 20 Minuten schließen lässt. Unter diesem ist ein 64 Tonnen schwerer Videowürfel mit vier riesigen LED-Bildschirmen angebracht. Bei Fußballspielen fasst die Arena 51.060 Fans, bei Konzerten und anderen Veranstaltungen finden sogar bis zu 67.500 Zuschauer Platz .

Das Spiel gegen England war das erste Fußballspiel in der Arena, die das nahe gelegen altehrwürdige Rasunda-Stadion ersetzt. Die feierliche Eröffnung fand aber schon am 27. Oktober mit einer großen Show unter der Mitwirkung schwedischer Musik-Stars wie Loreen, Roxette und The Hives statt.

Österreichs Team wird bald in der Friends Arena, in der auch der Erstligist AIK Solna spielen wird, antreten dürfen. Am 11. Oktober 2013 wird das WM-Qualifikationsspiel Schweden gegen Österreich in Solna ausgetragen.