French-Open-Königin Maria Scharapowa

Nicht alle lieben die amerikanisierte Russin, die mit ihrem lauten Gestöhne auf dem Platz auch akustisch für Aufsehen sorgt. Ihr Comeback brachte ihr allerdings viel Anerkennung. Als erst zehnte Spielerin der Geschichte hat sie den Karriere-Grand-Slam geschafft.



Auch der russische Staatspräsident Wladimir Putin ist stolz auf Scharapowa. "Sie haben den Gipfel erreicht, den nur die wenigsten, stärksten und legendärsten Tennisspieler in der Welt erreicht haben – einen Sieg bei allen Grand-Slam-Turnieren", hieß es in einem Telegramm Putins. "Dies ist der gerechte Verdienst für Ihr Talent, Ihre großartige Klasse und Ihre unglaubliche Vorstellung."



Die Sportzeitung L’Equipe ließ sich gar zum Titel "Das zehnte Weltwunder" hinreißen, der Russin bedeutete aber wohl das Lob der früheren dreifachen Siegerin von Paris, Monica Seles, mehr: "Ich habe große Bewunderung für Maria. Sie ist ein wahrer Champion."



Selbst das Publikum, das nicht immer auf Seiten Scharapowas war, hat sie am Ende für sich gewonnen. Kein Wunder: Die in Florida lebende Scharapowa hat sich nach ihrer schweren Schulterverletzung 2008 entschieden, Französisch zu lernen. "Das Erste, was ich gemacht habe, war, mir eine Französisch-Schule in der Nähe meines Hauses zu suchen. Jeder dachte, ich sei komplett verrückt", erzählte Scharapowa.