Freistoßtor und Babyjubel: "Alaba junior ist auf dem Weg"

Die Bayern gehen mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig, aber einem Zähler Vorsprung auf Vizemeister Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Die als Hauptkonkurrent um den Titel vermuteten Dortmunder schlitterten am Samstag in eine unerwartete 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Union Berlin. "Wir haben uns im gesamten Spiel einfach komplett dumm angestellt", meinte BVB-Kapitän Marco Reus.

Bei den Münchnern dagegen herrscht Hochstimmung - allen voran bei Alaba. "Man sieht einfach, was für einen Esprit wir auf den Platz bringen, was für eine Geilheit wir auf Fußball haben", sagte der Linksverteidiger, der einmal mehr seine Klasse bei ruhenden Bällen bewies. Der Treffer kurz vor der Pause war sein siebenter aus einem direkten verwandelten Freistoß - kein aktueller Spieler in der deutschen Bundesliga hat mehr.

Alaba hat damit auch mehr Freistöße versenkt als sein Bayern-Kollege Robert Lewandowski, mit dem er laut eigenen Angaben unter der Woche immer wieder Extraschichten schiebt. Der Pole ließ "Alaboom" diesmal aufgrund der Positionierung des Balles halb rechts in Strafraumnähe den Vortritt. Beim EM-Qualifikationsspiel am 9. September in Warschau dürften weniger Nettigkeiten ausgetauscht werden.