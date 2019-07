Nilla Fischer ist ein Vorbild auch abseits des Rasens

Fischer: „Ich bekomme viele positive Reaktionen, aber auch immer wieder Hass-Nachrichten und sogar Morddrohungen.“ Meist übers Internet. Fischer: „Da, wo sich jeder hinter Bildschirmen verstecken kann.“ Eine andere Dimension besaß eine Aktion, die vor Kurzem passierte: An einer Fischer-Statue, die für den Zeitraum des Turniers vor dem Stadion in Linköping aufgestellt wurde, machten sich Vandalen zu schaffen. Bislang verzichtete sie auf ein Statement, während ein Sponsor eine neue Statue in Auftrag gab.

Nach sechs Jahren in Wolfsburg geht sie nach der WM mit ihrer Familie zurück nach Schweden. Nio soll in vertrauter Umgebung aufwachsen. Bei Wolfsburg spielte die Kapitänin in den letzten beiden Saisonen mit Regenbogen-Schleife am Arm. Sie erreichte, dass alle Wolfsburger Teams, auch die männlichen Bundesliga-Profis, mit dem Symbol für Toleranz auflaufen. Fischer: „Es ist wichtig, sich gegen Homophobie einzusetzen. Das bringt mir viel Hass ein. Aber ich werde so lange weitermachen, bis sich etwas ändert. Wenn ich nur eine Person erreiche, hat es sich schon gelohnt.“