Frauenfußball: "Profis, die wie Amateure bezahlt werden"

Wie geht so ein Transfer vor sich?

Manuela hat sich bei der EM 2017 in den Mittelpunkt gespielt. Ab diesem Zeitpunkt hatten sie mehrere internationale Topvereine auf dem Zettel, schon damals gab es Anfragen. Aber Manuela wollte sich beim FC Bayern als Nummer eins durchsetzen und etablieren. Das hat sie eindrucksvoll geschafft. Jetzt hatte sie das Gefühl, dass es Zeit für den nächsten Karriereschritt ist.

Und den nächsten Schritt können die Spielerinnen nicht in Deutschland machen?

Manuela hat dem FC Bayern viel zu verdanken, natürlich wäre eine Weiterentwicklung auch in München möglich gewesen. Aber Manuela ruht sich nie auf Erreichtem aus, sondern fordert sich immer wieder heraus. Das zeichnet sie aus. Dabei wird oft vergessen, dass sie erst 23 Jahre alt ist. Ich bin mir sicher, dass sie der Schritt zum englischen Meister noch einmal auf ein anderes Niveau heben wird. Arsenal ist aktuell einer der ganz großen Klubs in Europa.

Und die anderen großen Klubs sind...?

Die Entwicklung geht dahin, dass sich bei den besten Männerteams auch die besten Frauenteams entwickeln. In Frankreich dominieren Lyon und Paris, in Spanien geht nichts über Barcelona, in England sind Manchester City, Chelsea und eben Arsenal absolut top. In Deutschland ist Wolfsburg das Maß der Dinge, dahinter kommt Bayern München.

Wie sind Sie dazu gekommen, Fußballerinnen zu beraten?

Während ich noch als Journalist über das Männerteam des FC Bayern München berichtete, lernte ich auch die FCB-Frauen besser kennen und ihre Leidenschaft für ihren Sport schätzen. Österreichs Teamspielerin Carina Wenninger zählt schon seit vielen Jahren zu meinem privaten Freundeskreis. Ich habe schnell festgestellt: Die Frauen sind auf dem Platz Profis, daneben aber Amateure. Das passte für mich nicht zusammen. Ich entwickelte den Ansporn, dies zu ändern.