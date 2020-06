Neulengbachs Kampf ums Halbfinale

Soll die Überraschung gelingen, müsste der Grundstein bereits in Schweden gelegt werden. "Mit einem Remis wären wir sehr zufrieden", sagt Burger. Neulengbach-Manager Bruno Mangl übt sich in realistischer Zurückhaltung und beziffert die Aufstiegschancen mit "20 Prozent". Und auch Cheftrainer Johannes Uhlig ist sich der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst: "Es werden zwei sehr schwierige Spiele für uns, wo wir in allen Belangen ans Limit gehen müssen." Auch in Schweden scheint man sich auf das Aufeinandertreffen mit den Niederösterreicherinnen zu freuen. Vom "größten Match in Tyresös Fußballgeschichte" ist da auf der Website die Rede.

Im Kader des Vizemeisters ist die Offensivspielerin Marta der unumstrittene Star. Die 28-Jährige wurde bereits fünf Mal als Weltfußballerin des Jahres ausgezeichnet. "Das ist definitiv ein Highlight, gegen sie zu spielen. Aber es geht nicht nur um Marta, sie haben auch andere tolle Spielerinnen", sagte Burger. Mit Fabiana, Rilany, Thaisa und Mayara stehen vier weitere Brasilianerinnen im Kader des Viertelfinal-Debütanten, der sich in den vergangenen Jahren im Frauenfußball einen Namen gemacht hat.

Der Klub aus dem Vorort von Stockholm schaffte innerhalb von sechs Jahren den Aufstieg von der vierten Liga bis in die Europaliga. Der schnelle Erfolg hat aber auch Schattenseiten: Von finanziellen Problem und Schulden in der Höhe von 800.000 Euro schreiben schwedische Medien. Fehlende Sponsoren und Zuschauer hätten zur Misere geführt. Selbst ein Konkurs im Laufe der nächsten Monate scheint nicht ausgeschlossen.