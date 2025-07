Norwegen nach zweitem Zittersieg vor Viertelfinal-Einzug

Norwegen steht nach dem zweiten 2:1-Zittersieg im zweiten Spiel vor dem Einzug ins Viertelfinale der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz. Nach den Schweizerinnen rangen die Norwegerinnen am Sonntag in Sion auch das Überraschungsteam Finnland nieder. Frau des Spiels war Norwegens Topstar Caroline Graham Hansen. Die Angreiferin vom FC Barcelona forcierte vor der Pause ein Eigentor (3.) und erzielte den entscheidenden Treffer im Finish selbst (84.).

Eine scharfe Hereingabe von Graham Hansen sprang vom Fuß von Eva Nyström ins Tor. Die Favoritinnen agierten danach aber äußerst passiv, Außenseiter Finnland war über weite Strecken das bessere Team. Nach einer starken Kombination und Zuspiel von Oona Siren gelang Oona Sevenius der Ausgleich (32.). Einige Norwegerinnen hatten auf Abseits spekuliert, die Fahne der Vorarlberger Schiedsrichter-Assistentin Amina Gutschi blieb aber zurecht unten.