Italiens Fußballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der EM in der Schweiz gewonnen und sich gute Chancen auf ein Viertelfinal-Ticket erspielt. Die Italienerinnen setzten sich am Donnerstag in Sion gegen Belgien verdient mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Bayern-München-Legionärin Arianna Caruso kurz vor der Pause (44.). Nach Seitenwechsel ließ Italien noch mehrere Chancen auf die vorzeitige Entscheidung aus. Die weiteren Gruppengegner sind Portugal und Turnierfavorit Spanien.