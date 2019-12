Frankfurt in der Krise: Hinteregger trifft und verliert erneut

Frankfurt ist in die Krise gerutscht. Das 2:4 gegen Köln war die siebente Niederlage in neun Spielen. Dabei hatte Martin Hinteregger seinen bereits sechsten Treffer gefeiert (6.), Pacienca legte für das Team von Adi Hütter nach. Doch die lange Europacup-Saison macht sich bemerkbar, nach dem 1:2 drehten die Kölner auf und erzielten in Hälfte zwei in Frankfurt noch drei Tore. Joker Florian Kainz lieferte die Assists zum zweiten und dritten Tor. Köln hat somit die Abstiegsränge verlassen.

Leader Gladbach

Ganz vorne bleibt Gladbach mit einem 2:0 gegen Paderborn. Beinahe wäre der Vorsprung auf die Bayern gewachsen, denn in Freiburg stand es in Minute 90 1:1. Das Überraschungsteam von Trainer Streif griff an, um die Bayern von Tabellenplatz vier zu verdrängen. Doch Debütant Zirkzee und Gnabry schossen noch den 3:1-Sieg der Münchner heraus.

Beim 1:1 von Wolfsburg gegen Schalke lieferten sich Xaver Schlager und Guido Burgstaller ein intensives Duell. Überschattet wurde die Partie durch einen Todesfall. Ein 41-jähriger Schalke-Fan ist auf dem Weg ins Stadion „wie aus dem Nichts“ zusammengebrochen, berichtete die Polizei.