Frankfurt gewinnt DFB-Pokalfinale gegen Bayern München

Der DFB-Pokalsieger 2018 heißt - überraschend - Eintracht Frankfurt. Im Finale gegen den großen Favoriten Bayern München setzte sich die Eintracht in einem hart umkämpften Spiel mit 3:1 durch. Brisant: Niko Kovac, Noch-Trainer der Eintracht, schickte damit Jupp Heynckes mit einer Niederlage in den Ruhestand - Kovac folgt ihm auf der Bayern-Trainerbank nach.

Ante Rebic hatte die Frankfurter in der 11. Minute mit einem Kontertor in Führung gebracht. Danach waren die Bayern lange an Frankfurt verzweifelt, erst nach dem Seitenwechsel kam der Rekordmeister in Fahrt. Aus der ersten guten Offensivaktion traf Robert Lewandowski zum 1:1-Ausgleich (53.). Dann hatten die Bayern lange Oberwasser - bis Rebic zum zweiten Mal zuschlug.