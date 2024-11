Der frühere Champions-League-Sieger Frank Lampard übernimmt das Traineramt des englischen Fußball-Zweitligisten Coventry City. Dort unterschrieb der 106-malige Nationalspieler Englands einen Vertrag über zweieinhalb Jahre , wie sein neuer Verein mitteilte. Sein Debüt feiert Lampard am Samstag beim Heimspiel gegen Cardiff City .

Der 46-Jährige begann seine Trainerlaufbahn im Profibereich bei Derby County und kehrte anschließend zum FC Chelsea zurück. An der Stamford Bridge hatte er als Spieler, der auf 429 Einsätze zurückblickt, seine größten Erfolge gefeiert - darunter den Triumph in der Königsklasse in der Saison 2011/12. Zwischen 2022 und 2023 coachte er den FC Everton, ehe er als Interimstrainer noch einmal zu Chelsea zurückkehrte.

Als Aktiver kam Lampard auf 106 Spiele in der englischen Nationalmannschaft.