Fragezeichen hinter der Team-Zukunft

Andreas Ivanschitz Der bald 28-Jährige hat seit zweieinhalb Jahren nicht mehr im Team gespielt, weil ihn Teamchef Constantini hartnäckig ignoriert hat. Hat am Samstag nur 15 Minuten für Mainz gespielt. Eine Einberufung von Ivanschitz wäre der sichtbarste Bruch mit der Ära Constantini.



Sebastian Prödl Sein letztes Spiel im Nationalteam hat er im Februar absolviert. Nach seiner langwierigen Verletzung ist er bei Bremen wieder Stammpersonal und fürs Comeback im Team bereit. Hat bei den deutschen Journalisten weniger Bonus als zum Beispiel Stranzl. Beim Sieg gegen Hertha wurde Prödl im kicker schlechter bewertet als der gar nicht souveräne Innenverteidiger-Kollege Wolf. Werder-Kollege Marko Arnautovic ist nach zuletzt engagiert wirkenden Leistungen vom Buhmann zu Liebling der Fans aufgestiegen.



Robert Almer Der Steirer spielte die letzten drei Partien, Düsseldorf gewann drei Mal 4:2. Almer kassierte am Samstag gegen Cottbus zwei Gegentreffer nach Standardsituationen. Auch wenn ihm keine Schuld angelastet wurde, erhielt er mit Kollegen Ilsö die schlechteste Note des Siegerteams. Stammtormann Michael Ratjczak ist Liebling der Fans und der Journalisten, war aber gesperrt. Ob Almer weiter im Tor bleibt, ist offen. Im Team ist der Zweitliga-Legionär eine der wenigen Tormannalternativen. Gratzei und Macho verletzt, Payer angeschlagen, Manninger will nicht und spielt ebenso nicht wie Gspurning, Öczan oder Langer.