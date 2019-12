Fix: Zlatan Ibrahimovic kehrt zu Milan zurück

Die Rückkehr des schwedischen Fußball-Superstars Zlatan Ibrahimovic zum AC Milan ist perfekt.

Der 18-malige italienische Meister bestätigte am Freitagabend die Einigung. Ibrahimovic unterschrieb einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Saison. Der 38-Jährige werde am 2. Jänner in Mailand sein und sich den obligatorischen medizinischen Tests unterziehen.

Ibrahimovic hatte bereits von 2010 bis 2012 in Mailand gespielt und mit den „Rossoneri“ einen seiner vier italienischen Titel gewonnen. Milan steht derzeit nur auf Rang elf der Serie A. Der ehemalige Stürmer der „Tre Kronor“ hatte Mitte November nach zwei Spielzeiten den US-Club Los Angeles Galaxy verlassen.