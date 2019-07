Finale daheim: Brasilien als klarer Favorit ins Copa-Endspiel

Brasilien fehlt bei der Heim-Copa nur noch der letzte Schritt zur erfolgreichen Titelmission. Der achtfache Turnier-Gewinner geht am Sonntag als klarer Favorit ins Finale der Südamerikameisterschaft gegen Peru. Das Duell hatte bereits in der Gruppenphase der Copa America viele Tore bereitgehalten - allerdings nur für eine Mannschaft.

Knapp zwei Wochen ist es her, da hat Brasilien den Final-Gegner im dritten Gruppenspiel mühelos 5:0 (3:0) überrollt. "Schmerzhaft" und "lehrreich" sei das Ergebnis gewesen, räumte Peru-Coach Ricardo Gareca ein. Sein Team hat sich seither mit Erfolgen gegen Uruguay und Chile aber rehabilitiert. Und allzu viele Parallelen zwischen der anstehenden Partie und dem 0:5 sieht Gareca, genannt "der Tiger", ohnehin nicht. In einem Finale komme es schließlich auf ganz andere Dinge an, auf "Feinheiten", wie der Trainer sagte.

"Keine andere Option, als zu gewinnen"

"Wir suchen nach Wegen, wie wir Brasilien entgegentreten können", erklärte Gareca. Der Tiger zeigte seine Krallen: "Für uns gibt es keine andere Option, als zu gewinnen." Der frühere argentinische Teamstürmer betreut die Mannschaft aus Peru seit Februar 2015. Der 61-Jährige führte den Andenstaat zur WM 2018 nach Russland und nun ins erste Copa-Endspiel seit 1975. Damals holte Peru gegen Kolumbien den zweiten Titel nach 1939. Bei den Turnieren 2011 und 2015 reichte es jeweils zu Platz drei.